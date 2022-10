Utrecht maakt het deze winter extra donker: sierverlichting gaat uit

"En in de openbare ruimte stappen we zo snel mogelijk over op ledverlichting waar dat nog niet is gebeurd, zodat in 2025 alle buitenlichten vervangen zijn", vertelt wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte). Vanaf 2023 gaat de buitenverlichting ook standaard een half uur later aan en een half uur eerder uit. Tijdens de Nacht van de Nacht wordt de straatverlichting ook eenmalig al vanaf 19.00 uur gedimd.