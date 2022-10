'Restaurant dat gesloten is vanwege illegaal gokken is Chinees restaurant Man Far'

Man Far zelf claimt op hun website het oudste Chinese restaurant van Utrecht te zijn. Van den Berg: "Als je Chinees hebt leren eten is dat vaak op de Amsterdamsestraatweg geweest. Ik weet nog dat als mijn opa zei dat we uit eten gingen, dit vanzelfsprekend bij Man Far was. Ergens anders gingen we niet heen, want die man kende geen andere restaurants. Het is een zaakje dat we allemaal wel kennen."