Waar komt die legionella in Houten toch vandaan? ‘Het blijft één grote speurtocht’

Vandaag zijn bij de rioolwaterzuivering in Houten voor de zekerheid ook luchtmonsters genomen. Klinkt grappig, die hapjes lucht, maar het is belangrijk voor het vervolg van het onderzoek. “De bacterie kan wel in het water zitten, alleen hoe hebben de patiënten het dan opgelopen?”, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, dat verantwoordelijk is voor de waterzuivering in Houten. De patiënten hebben tenslotte geen plons genomen in die bakken vol afvalwater. “Daarom meten we vandaag of de legionella die in de waterbassins zit, zich ook echt via de lucht verspreidt. Op die manier zou iemand het wél opgelopen kunnen hebben.”