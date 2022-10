Eeuwenoude klepel Utrechtse Buurtoren te hard door het vele luiden: 'Weer zacht maken is geen sinecure'

Historie

De bouw van de Buurtoren begin rond 1370. Het is een vierkante toren met zijden van 12,13 meter. Van de voet tot aan de omloopvloer is de toren 34 meter hoog. De totale hoogte is 54 meter. De horizontale doorsnede van de Buurtoren is identiek aan die van de Domtoren. De toren heeft in de loop der tijd flink wat te verduren gehad. Dat is onder meer aan de gevels te zien met de 17e- en 18e-eeuwse steentjes. Kanonskogels zijn ter herinnering in herstelde muren ingemetseld. Meer informatie over de toren vind je hier.