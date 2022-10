Vertraging bouw AZC Kamp van Zeist door tekort bouwmaterialen: 'Hopen op zachte winter'

De noodopvang op het terrein blijft daarom open tot het nieuwe gebouw af is. Daar verblijven op dit moment ongeveer 200 mensen in tenten. In het nieuwe gebouw wordt ruimte gemaakt voor zo’n 400 mensen. “Het is in principe de bedoeling dat alle mensen die nu in de tenten op het paviljoen verblijven overgaan naar de nieuwe locatie. Helaas moeten zij hier nu langer op wachten. Laten we vooropstellen dat we het liefste alles op tijd af hadden gehad, zodat de mensen daar hun intrek hadden kunnen nemen”, zegt een woordvoerder van het COA.