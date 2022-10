Europarlementariërs bezoeken Baambrugse wolboerderij: ‘Wol gaat over op generaties’

Baambrugge - Hoog bezoek in Baambrugge vandaag. Een delegatie Europarlementariërs kwam langs bij The Knitwit Stable van Reina Ovinge. De parlementariërs wilden met eigen ogen zien hoe de wollen producten in de boerderij worden gemaakt en wilden meer te weten komen over de duurzaamheid van het materiaal.