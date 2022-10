In Nederland is geen personeel te vinden en dus zoekt dit restaurant ze in het buitenland

Gijsberts kijkt hoopvol naar de toekomst. Zijn vier Spaanse medewerkers brengen wat meer lucht, hoewel de zoektocht naar nieuwe mensen nog niet klaar is. Hij wil graag dat de locatie in winkelcentrum De Gaard ook op maandag weer open is. “Deze vestiging is door de coronacrisis nog nooit een heel jaar open geweest. Maar goed, we moeten even door de zure appel bijten maar over een jaar of twee kijken we weer anders de toekomst in.”