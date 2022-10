Job (15) wandelt van Ouwehands naar Dierenpark Amersfoort tegen olifantenherpes

Amersfoort/Rhenen - 33 kilometer wandelen tussen Ouwehands Dierenpark in Rhenen en DierenPark Amersfoort. De 15-jarige Job Nagel uit Hoogland begon vanmorgen bij de Afrikaanse olifanten in Rhenen en eindigde vanmiddag bij de Aziatische olifanten in Amersfoort. Met de sponsorloop zamelde hij geld in tegen een dodelijk herpesvirus voor olifanten. Er is nog geen vaccin tegen de ziekte.