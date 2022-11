Breakdance en poppenspel smelten samen tot dansvoorstelling over alterego's, halfgoden en bovennatuurlijke krachten

Avatara komt van het Sanskriete woord autaar. Shailesh: "Hoe ik het zelf beschrijf is een grotere energievorm die zich manifesteert hier op aarde, vanuit de oude boeken en geschriften." Duda : "We kijken ook naar de huidige betekenis van avatar, dat we kunnen kiezen hoe we onszelf profileren. Het mooie is dat we daarvoor we onze eigen fantasie kunnen gebruiken. Dat geeft ons vrijheid."