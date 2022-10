Nog steeds geen permanente oplossing voor huisvestingsprobleem Utrecht Cangeroes

"Er zijn allerlei opties maar op dit moment ligt er geen oplossing. Ons was beloofd dat er in augustus een tijdelijke hal zou zijn. Toen werd het december, en nu is het weer onduidelijk of dat gehaald wordt. De kans dat dit over een halfjaar nog speelt, is vrij groot. Een oplossing zou geweldig zijn, dat betekent ook iets voor Utrecht en andere zaalsporten, die ook met huisvestigingsproblemen kampen. Dan kun je de boel misschien wel efficiënter indelen. Voor nu kunnen we in ieder geval buiten trainen, want het is mooi weer."