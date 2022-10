Utrechtse musea houden extra toezicht na klimaatacties, maar 'we willen activisten niet onnodig op ideeën brengen'

Utrecht - Tomatensoep over Zonnebloemen van Van Gogh in Londen, aardappelpuree richting Les Meules van Monet in Potsdam en vanmiddag kreeg ook Nederland de twijfelachtige primeur van een beklad schilderij: het beroemde Meisje met de parel van Johannes Vermeer werd in het Mauritshuis in Den Haag besmeurd met soep.