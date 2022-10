Politie houdt twee minderjarige Utrechters aan na overval met geweld in Helmond

De overvallers belden gisteren met een masker op hun hoofd bij het slachtoffer aan en drongen naar binnen. Het duo gooide de man op de grond en sloeg en schopte hem. Hierbij liep hij onder andere blauwe plekken op. Ook vernielden de jongens spullen in zijn huis. De verdachten gingen er even later vandoor en namen de pinpas van het slachtoffer mee. Of er nog meer is buitgemaakt, is niet bekend.