Utrechtse gemeenteraad roept op: minder sierverlichting in straatbeeld. Gaat dat ook gebeuren?

Ook de binnenstad van Woerden wordt dit jaar weer feestelijk verlicht. Meer geld dan voorgaande jaren is de lokale winkeliersvereniging daar niet aan kwijt zegt voorzitter Mathijs van Tuijl. "We hebben een vast contract, dat loopt wel binnenkort af. We kijken dit jaar of we kunnen werken met tijdschakelaars zodat de lichten niet de hele tijd blijven branden. Maar dat is niet overal even makkelijk. Op sommige punten is het zo ingewikkeld dat de kosten voor zo'n schakelaar niet opwegen tegen de kosten van de energie die we besparen."