OM wil duizenden euro's van vogelopvang in Utrecht en Soest na misstanden

Utrecht - Het Openbaar Ministerie heeft drie vogelopvangcentra in Utrecht, Soest en Naarden in totaal 21.500 euro boete opgelegd vanwege misstanden. Volgens het OM zijn er medische behandelingen door onbevoegde medewerkers uitgevoerd en was de administratie niet op orde. Ook zouden de centra medicijnen op voorraad hebben en verstrekken die niet in vogelcentra aanwezig mogen zijn. De opvangcentra zijn het niet eens met die lezing. “Alles wat daar gebeurd is, is gebeurd met een juiste intentie om hulpbehoevende dieren te helpen”, aldus Jaap Baar, die de drie opvangcentra als advocaat bijstaat.