Utrechtse kerken geven kleding weg: 'Als mensen in staat zijn om toch nog even in de kast te kijken, dan graag'

"Vooral de herenjassen gaan hard. Als mensen in staat zijn om toch nog even in de kast te kijken, dan graag", vertelt kerkmeester Jan terwijl hij shirts uit een Albert Heijn-tas sorteert en opvouwt. Samen met vrijwilligers uit de wijk en andere kerkgangers, verwerkt Jan honderden dozen binnengekomen kleding per dag. "We komen weinig kleding tegen die kapot is", vertelt Jan tevreden. "Het is vaak nog mooi, je ziet er een stukje welvaart in terug."