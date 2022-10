Schilderij van Mondriaan hangt waarschijnlijk al 42 jaar ondersteboven in Duits museum

Volgens conservator Susanne Meyer-Büser zijn er meerdere redenen om aan te nemen dat het schilderij verkeerd hangt, zo schrijft de NOS . Zo is het schilderij te zien op een foto in Mondriaans atelier waarop de stroken op het werk die dichtbij elkaar staan, bovenaan zitten. Dat is ook het geval met een bijna identiek schilderij dat in het Centre Pompidou in Parijs hangt, terwijl dezelfde stroken nu onderaan zitten.