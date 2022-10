Van straatroof tot plofkraak: politie bezorgd over jonge jongens in zware criminaliteit

Ozinga ziet met regelmaat jonge verdachten voorbijkomen in de rechtbank. "Soms komen ze uit perfecte families, maar heel vaak ook uit gebroken gezinnen. Een moeder die meerdere kinderen in haar eentje moet verzorgen naast haar werk, jongeren die een verstandelijke beperking hebben of heel vroeg school verlaten." Ze gaan dan vaak hangen op straat en daar zien ze oudere jongens met mooie, zegt Ozinga. "Dat is aantrekkelijk en dat willen ze ook." In andere gevallen worden ze ertoe gedwongen.