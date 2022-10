Ridouan T. moet getuigen in zaak Maarssense advocatenneef

Youssef T. is op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij zijn neef in de EBI bezocht. Ridouan T. (44) uit Vianen is geen verdachte in deze zaak, maar wel in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Daarin is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.