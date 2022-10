Baarnse Irene de Jong bouwt mee aan school in Gambia: ‘Ik heb niks met all inclusive vakanties’

Het gebouw staat en is klaar voor de overdracht maandag. De president van Gambia zou hebben toegezegd dat hij erbij is, maar Irene weet ook wel dat je in Aljamdu garantie tot aan de voordeur krijgt. “Insjallah, zeggen ze hier. Ik hoop het. Hij is in ieder geval uitgenodigd, net als ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, want het wordt een hoogtepunt waar we allemaal naartoe hebben geleefd. Maar het meest verheug ik me op een mooie feestdag met de kinderen. Met gedoneerd geld hebben ze daar een koe gekocht, dus er wordt lekker eten gemaakt. En er is een dj, we gaan dansen en springen.”