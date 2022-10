Van Rossem Vertelt over de Waterlinies 'Ik wil ook militaire beplanting in mijn tuin'

EEN WATERLINIE WAT IS DAT OOK AL WEER?

De provincie Utrecht is bezaait met forten. Fort Vechten, Fort Rijnauwen, Fort aan de Klop. Allemaal forten die samen met een aantal waters de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen.

Een bekende manier van verdedigen in Nederland is door een Waterlinie. Een brede strook water maken door te inunderen. Dat houdt in; Je prikt een aantal dijken door & Je zet een deel van het land onderwater zodat de vijand er niet voorbij kan. Op de delen waar het water niet breed genoeg is, zet je forten om die doorgang te gebruiken. de Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat ui 46 forten. En op één van die forten zijn we nu; Fort vechten. Waar ook het waterliniemuseum is . Daar is alles over deze linie te vinden. Naast de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn er nog meer waterlinies zoals de Oude Hollandse Waterlinie ten westen van Utrecht. Al deze waterlinies staan sinds vorig jaar op de UNESCO werelderfgoedlijst.