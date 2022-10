Uitzonderlijk zachte dagen en nu al een warmterecord

Daarmee is het officieel de warmste 28 oktober ooit gemeten. Om 12:50 uur werd het in De Bilt al 19,8 graden. Daarmee is het oude record uit 2005 van 19,5 graden uit de boeken. Er is zelfs een kleine kans dat de zomerse 25 graden in het zuidoosten van het land lokaal wordt gehaald. Als dat lukt is sprake van een unicum. Zo laat in het jaar werd nog nooit in ons land een zomerse temperatuur gemeten.