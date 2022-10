Utrecht gaat loertoeter vervangen: 'Iconische manier om middeleeuwse parel te zien'

"De loertoeter is 35 jaar geleden uitgevonden én geplaatst door een Utrechtse gemeenteambtenaar, dat maakt het ook meteen iets om trots op te zijn", zegt wethouder Rachel Streefland. "Er was dan ook geen twijfel of we een nieuwe moesten plaatsen. De loertoeter is een iconische manier om de Utrechtse voorbijgangers een middeleeuwse parel onder de grond te laten zien."