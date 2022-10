Geen kinderopvang en doorgeschoven bouwprojecten: zo ziet personeelstekort eruit in onze provincie

We weten al dat we lang moeten wachten op een nieuw paspoort of een aangevraagde vergunning want ook gemeenten hebben te kampen met personeelstekort. In onze regio zijn meer dan vierhonderd vacatures te vinden, verdeeld over 26 gemeenten, blijkt uit onze rondgang. Het verschilt per gemeente of de burger er wat van merkt. Sommige gemeenten lukt het om problemen op te lossen met interne verschuivingen, maar in de meeste gemeenten zijn de gevolgen nijpender. In een aantal gemeenten worden zelfs bouwprojecten of bepaalde onderzoeken doorgeschoven naar volgend jaar.