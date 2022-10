Trainer Henk Fraser na week ziekte terug bij FC Utrecht

We spraken met Van der Maarel ook over de One Love-armband die zijn Feyenoordcollega Orkun Kökçü niet wilde dragen, en vroegen hem of hij die band eigenlijk niet gewoon elke wedstrijd zou willen dragen. "Als je het mij vraagt, ik vind het een mooie boodschap en daar draag ik graag aan bij", zegt de Utrecht-captain. "Alleen om je als individu telkens zo te positioneren in een team, bij een club. Ik weet niet of dat een ideale situatie is."