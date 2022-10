Welke opdracht moet burgemeester Dijksma meenemen naar de klimaattop in Egypte?

Eén van de mensen die vandaag spreekt bij het klimaatevenement bij het Sonnenborgh Museum is bijzonder hoogleraar (UU) en onderzoeker bij TNO Annelies Huygen. Net als burgemeester Dijksma ziet zij een prominente rol voor steden in de energietransitie en in de strijd tegen klimaatverandering. "Steden hadden lange tijd nauwelijks taken in de energievoorziening in hun gebied. Die was vooral landelijk geregeld, met elektriciteitscentrales en gasbronnen die ver buiten de stad lagen. Maar nu we gaan verduurzamen, worden energievoorzieningen vooral lokaal en moeten gemeenten dat regelen."