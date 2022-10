OM: Mishandeling van Amersfoortse door ex-partner op straat was enorme geweldsexplosie

Voor het slachtoffer was het gewelddadige incident enorm traumatisch. Zij voelt zich nergens meer veilig. Haar ex doet volgens haar als alleen maar alsof hij spijt heeft en is veranderd: "Ik geloof hem niet. Het zijn mooie woorden, maar ik ben nog steeds bang." Volgens haar is hij in staat om de moeder van zijn kinderen in hun bijzijn te vermoorden. Daar zou hij in het verleden meermaals mee hebben gedreigd.