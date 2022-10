Gluren bij de duurzame buren: 'Ik heb een energierekening van nul euro'

Maar het bleef niet daarbij. Ralph is geheel van het gas af en anderhalf jaar geleden is ook de warmtepomp geïnstalleerd. "Het kostte ongeveer 5000 euro, daar heb ik voor gespaard." Verder ligt zijn dak vol met zonnepanelen. "Toen we onder andere elektrisch gingen rijden merkten we dat we meer elektriciteit nodig hadden, daarom hebben we er recent nog een paar toegevoegd." Het is volgens hem een investering, maar naast spaargeld kunnen subsidies en duurzaamheidsleningen ook helpen.