Van de Kieft per direct weg bij Kampong

Fleur van de Kieft erkent dat dat resultaten tegenvallen, maar deelt de conclusie van de club niet. "Het is duidelijk dat de resultaten tot op heden erg tegenvallen. In diverse wedstrijden waren we de bovenliggende partij maar wisten we het niet om te zetten in winst. Dat heeft geleid tot een plaats op de ranglijst die niet passend en wenselijk is. Het bestuur heeft daar een afweging in gemaakt en een conclusie aan verbonden die ik niet deel maar wel respecteer omdat ik als hoofdcoach eindverantwoordelijk ben. "