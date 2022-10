Op Herfstkamp in de PI Nieuwegein: 'Ik vind het heel fijn dat ik bij mijn papa ben'

De kinderen die meedoen aan het Herfstkamp zijn drie dagen van negen uur 's ochtends tot drie uur 's middags bij hun vader. Ze slapen op een campus dichtbij de PI in Nieuwegein. Medewerkers en vrijwilligers van Stichting Exodus Nederland begeleiden de kinderen in het kamp waar zij in totaal dus vier nachten slapen.

Aan het kamp gaat een maandenlange voorbereiding vooraf. Met de gezinnen worden intakegesprekken gehouden. De vaders worden voorbereid op de komst van hun kind. Andersom worden de kinderen gekoppeld aan een vrijwilliger die de kinderen van tevoren al leren kennen en ook tijdens het kamp steeds aanwezig is.

Het Herfstkamp is een samenwerking tussen Stichting Exodus Nederland en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Drie jaar geleden is het voor het eerst georganiseerd in de PI Vught, daarna in de PI in Veenhuizen. En dit jaar voor het eerst in Nieuwegein.