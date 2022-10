Paddenstoelenwalhalla in Zeist, maar pas op: 'Ook de dodelijkste paddenstoel ter wereld groeit hier'

Het bijzondere aan dit stukje van Zeist is dat de Blikkenburgerlaan een eeuwenoude laan is die ooit toebehoorde aan een ridderhofstad. Er stond zelfs een kasteel genaamd Blikkenburg. In al die eeuwen is de grond weinig aangeroerd en zit dus vol met de uitgebreide schimmelnetwerken die paddenstoelen voortbrengen. Om dat bijzondere stukje grond te beschermen tegen parkerende auto’s die er komen voor de sportvelden heeft de gemeente Zeist langs een deel van de berm in 2015 een paddenstoelenreservaat gemaakt. De hekjes van boomstammen moeten voorkomen dat auto’s de kwetsbare, ondergrondse schimmelstructuren kapot rijden. Ook de Notenlaan in Zeist is al sinds 1968 een paddenstoelenreservaat en er is er één bij Fort Rhijnauwen sinds 1975. In totaal zijn er slechts een stuk of zeven paddenstoelenreservaten in Nederland en bijna de helft daarvan ligt dus rond Zeist.