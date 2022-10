Politie zoekt getuigen van twee zware mishandelingszaken in Amersfoort en Utrecht

In Amersfoort reed het slachtoffer iets voor enen op zijn scooter op de Patriciërslaan in Amersfoort, ter hoogte van de straat De Vergulde Wagen. De man werd plotseling door twee jongens, die ook op een scooter reden, in elkaar geslagen. Hij kreeg hierbij harde vuistslagen in zijn gezicht. Een omstander greep in en de verdachten gingen ervandoor in de richting van de Poortersdreef. Volgens de politie had het veel erger kunnen aflopen als de omstander niet had ingegrepen.