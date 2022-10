Ridouan T: 'Ik heb spelletjes gespeeld waar Youssef de dupe van is geworden'

Dit bleek vandaag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, waar Ridouan T. uit Vianen gehoord werd als getuige in de strafzaak tegen Youssef T. Youssef T. wordt ervan verdacht dat hij zijn neef heeft geholpen om zijn criminele activiteiten vanuit de gevangenis voort te zetten. Hij zou informatie van Ridouan T. hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Vorig jaar werd Youssef T. opgepakt toen hij in zijn rol als advocaat zijn neef meermaals in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught bezocht. Het contact tussen een advocaat en cliënt mag niet worden afgeluisterd of opgenomen.