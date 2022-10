Opnieuw een weerrecord, ook 29 oktober warmste ooit gemeten

Normaal stijgt de temperatuur op twee dagen in oktober tot boven 20 graden in De Bilt en in het zuiden van het land stijgt het kwik op drie dagen naar 20 graden en meer. Met de verwachting voor de komende dagen meegenomen, komt het aantal warme dagen in het zuiden van het land uit op zeven. Een record is dit niet, want in 2018 noteerde Maastricht elf en in 1921 zestien warme dagen met een temperatuur van 20 graden en meer. In 1921 steeg de temperatuur in Maastricht zelfs op acht dagen tot boven 25 graden.