Pluimveehouders willen dat gezonde dieren niet meer worden geruimd

Volgens de NVP-voorzitter is er twintig jaar geleden besloten om te ontruimen, maar zijn die inzichten inmiddels achterhaald. "Toen was er veel angst dat vogelgriep zich verspreidde van bedrijf naar bedrijf, bijvoorbeeld via de veearts of een vertegenwoordiger. Maar nu is de gedachte veel meer dat de griep een bedrijf wordt binnengebracht via wilde vogels." Oplaat wil dan ook dat bedrijven in de omgeving van een besmettingshaard niet worden geruimd, maar beter worden gemonitord.