Extinction Rebellion protesteert tegen ING in Utrecht, politie verwijdert één actievoerder

Extinction Rebellion protesteert al langer tegen de fossiele financiering door ING. De groep bezette in juli ook al kantoren en protesteerde verschillende keren bij het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost. ING steekt sinds het klimaatakkoord in Parijs in 2015 is gesloten, jaarlijks 9 miljard euro in fossiele financiering, stelt Extinction Rebellion. ING zou daarmee de grootste financier van CO2-uitstoot in Nederland zijn.