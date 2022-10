Wintertijd! Voor Utrecht hét moment om het licht te doven

De Nacht van de Nacht wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Tijdens de nacht worden er allerlei activiteiten georganiseerd in het donker. Zo kan je in Utrecht sterrenkijken bij sterrenwacht Sonnenborgh en in Austerlitz is onder andere een concert in het teken van de nacht en een nachtwandeling georganiseerd.