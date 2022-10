Grote handhavingsactie in de bossen rond Lage Vuursche: 'We moeten mensen wel een beetje opvoeden'.

De dorpsraad is met alle partijen, zoals gemeente en handhaving, in gesprek om een oplossing te vinden voor de drukte in het dorp. Dit handhavingsweekend is voor de dorpsraad ook weer aanleiding om er aandacht voor te vragen. Met een aantal mensen uit het dorp fietsen ze rond om te kijken waar die drukte nu eigenlijk vandaan komt. "We zien dat het vooral rond het dorp druk is door de komst van nieuwe evenementen zoals het klimbos en de mountainbikeroute. Hier in het dorp hebben we het denk ik aardig in de hand."