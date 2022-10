Benefietavond haalt 170.000 euro op voor bestrijden armoede onder leden voetbalclub DHSC

Het opgehaalde bedrag is nu bestemd voor leden van de Utrechtse voetbalclub. Maar al eerder liet de club weten het project graag naar meerdere Utrechtse wijken of zelfs buurten in andere Nederlandse steden te verspreiden. Wesley Sneijder opende daar ook de benefietavond mee. Hij benadrukte dat de financiële problemen wijdverbreid zijn. "Het probleem ligt niet alleen hier. Maar ook in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle. Dat moet aangepakt worden en daarvoor zijn we hier."