Op zoek naar wapens, drugs en geld: zo gaat De Ronde Venen de strijd aan met ondermijning

Waar let je nou op tijdens een controle? “Alles wat afwijkt van hoe je zo’n opslagbox zou gebruiken”, vertelt een man van de gemeente. “Als de box helemaal leeg is met maar één doos, dan is dat verdacht. Of als er bijvoorbeeld alleen maar ingepakte schilderijen staan.” Hij blijft wat langer staan bij een garagebox. “Ik zie een jerrycan... een afgesloten rode koffer... een brief van een bank met grote getallen...” Hij draait zich om naar zijn collega’s. “Dit is wel een box die vraagtekens oproept.”