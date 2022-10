NS past vanwege personeelstekort weer de dienstregeling aan

In totaal ontving Rover 2650 klachten in oktober. In september, normaal gesproken de drukste maand op het spoor, lag dat aantal op 1749. Directeur van Rover Freek Bos noemt dat "best bijzonder". De herfstvakantie zorgde ook niet voor een daling van het aantal klachten. "Je verwacht dan dat mensen minder melden omdat ze niet naar school, studie of werk gaan", zegt Bos. Het is de eerste keer dat het aantal klachten in oktober groter is dan in september.