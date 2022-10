Komen hier in Woerden microwoningen? 'Anders doe ik toch niets met dit stukje grond'

Een van die 'andere mensen' staat naast haar. Sandra's dochter is 22 en wil dolgraag op zichzelf wonen. "Ik werk in het ziekenhuis en draai nachtdiensten, dus heb hele onregelmatige dagen. Dat werkt niet als ik met vier andere mensen in huis woon." Zelf een huis regelen lukt in deze tijd erg slecht. "Of de huizen zijn meteen weg of ze zijn te duur of ze zijn zo krakkemikkig dat je heel veel zou moeten herstellen en daar heb ik het geld niet voor."