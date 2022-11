Hartstichting tevreden over netwerk van AED’s op stations: ‘We vinden defibrillator in elke trein niet meer nodig’

Haar eerste reactie was dan ook om op zoek te gaan naar een defibrillator. “Ik was verbaasd dat er geen AED aanwezig was. We moesten nog twintig minuten tot het volgende station, dus als we hadden moeten reanimeren was dat een hele lange tijd geweest. Dat is heel intensief en je raakt snel uitgeput. Om de twee minuten moet je elkaar afwisselen met reanimeren. Als je wel een AED hebt kan die precies vertellen wat je moet doen en wat de stand van zaken is. Dat lijkt me vooral handig als er naast de conducteur verder niemand in de trein aanwezig is met ervaring met reanimeren.”