Verdachte serie woninginbraken blijft ontkennen, ondanks dna-sporen, gestolen kluis en sieraden bij hem thuis

Twee maanden later werd ingebroken in een huis in de Buys Ballotstraat in Utrecht. De inbreker kwam binnen door een kelderraam. Een balk die voor het raam zat, was weggetrapt en het huis was doorzocht. De bewoner had twee vuurwapens met munitie in huis, die waren opgeborgen in een koffer. De wapenkoffer was leeg, het dna van P.K. werd aangetroffen op de sluitclip van de koffer. Ook waren sieraden en geld uit huis verdwenen.