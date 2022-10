Zieke werkneemster die onbereikbaar was mag worden ontslagen

De werkneemster liet weten dat ze in Marokko slecht bereikbaar was en dat ze door corona in combinatie met een burn-out niet in staat was om contact op te nemen met haar werkgever. De rechter vond dit ongeloofwaardig. In ieder geval een deel van de berichten van de werkgever had de vrouw moeten hebben bereikt, oordeelt het hof. Ook had ze zelf contact kunnen zoeken met haar werkgever, of dit via een familielid kunnen doen.