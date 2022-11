Valse wolfspinnen rukken op in Utrecht, wat te doen als je 'm ziet?

Provincie Utrecht - Het aantal meldingen over valse wolfspinnen in de provincie Utrecht is dit jaar verdrievoudigd naar 195. In de stad Utrecht werd het beestje het meest gezien, net als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Waarneming.nl . Landelijk kwamen tot nu toe bijna 1600 meldingen binnen, ruim vijf keer zo veel als in heel 2021.