Slachtoffer wraakmelding hekelt nieuwe tuchtprocedure jeugdzorg

Diverse deskundigen zoals advocaten, onderzoekers en orthopedagogen bevestigen tegenover RTV Utrecht dat zij het fenomeen ‘wraakmelding’ herkennen. Naar dergelijke meldingen is geen onderzoek gedaan, en daarom willen de meeste deskundigen er niets over zeggen, het is een grijs gebied. Advocaat Chris Sent spreekt zich er wel over uit. “Wraakmeldingen worden gedaan. Dat is wat mij betreft zeker. Soms door de andere ouder, soms door buren, en zoals het hier lijkt te zijn gegaan door een Veilig Thuis organisatie zelf”, zegt de advocaat die niet bij de zaak van Kim betrokken is. “Het vervelende is dat het doen van zo’n melding, helaas in de praktijk prima werkt door de enorme impact van de melding alleen al.”