Nieuwe snelweg in de lucht boven Utrecht '120 vliegtuigen per dag, je kan geen gesprek meer voeren'

De vierde aanvliegroute is volgens minister Harbes nodig omdat het steeds drukker wordt in het luchtruim van Nederland en door de komst van de F-35 (militair vliegtuig). Daardoor is het noodzakelijk volgens de minister om het militaire luchtruim te verruimen en het luchtruim zoals we dat nu kennen te herindelen. De provincie Utrecht is fel tegen. Vorig jaar maart is daarom al een zogenoemde zienswijze ingediend. Die werd mede ingediend namens de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Ronde Venen, Eemnes, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, UTRECHT, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Woudenberg.