In dit Leerdamse hofje wonen al 250 jaar vrouwen: 'Mannen? Ho maar!'

Wonen in het Hofje is nog steeds populair. Wil je er komen wonen, moet je een soortgelijke procedure doorlopen als een hospiterende student. "Ja, ik moest een brief schrijven aan de regenten. En dan wachten, hè. Tot je een briefje terugkrijgt", zegt de 84-jarige Riet. "Vervolgens moet je op gesprek komen en stellen ze je vragen of je wel geschikt bent om in de groep te komen. Dat je wel respect hebt voor de andere vrouwen hier, dat is belangrijk."