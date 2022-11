Honderden Vathorsters bezorgd over Skaeve Huse, hekelen informatie vanuit gemeente

Daarnaast is Phielix samen met andere omwonenden bang dat dit de enige manier is waarop omwonenden hun zorgen kunnen uiten. "Formeel gezien is ons niets medegedeeld over andere momenten van participatie. Tijdens de bijeenkomst kregen we een feedbackformuliertje in ons handen gedrukt die we maar even in moesten vullen. En mochten we meer informatie willen, moesten we maar een Woo-verzoek indienen, zei de projectleider."