Overvallers Mijdrechts autobedrijf deden alsof ze klanten waren, OM eist 3,5 jaar cel tegen Utrechter

De verdachte werd een half jaar geleden pas aangehouden en heeft sindsdien niets willen zeggen over de verdenkingen. Vandaag verklaarde hij in de rechtbank dat hij niets met de overval te maken heeft. Hij zou zijn bestelwagen de avond voor de overval aan een kennis hebben uitgeleend en had zijn telefoon in het handschoenenkastje laten liggen. Volgens de verdachte had de kennis de bestelwagen nodig voor een verhuizing en bracht die hem twee dagen later weer terug.